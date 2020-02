Procès de Harvey Weinstein : les délibérations commencent

L’heure du verdict a sonné. Le jury du tribunal pénal de Manhattan doit se réunir mardi pour entamer ses délibérations après trois semaines et demi de procès Harvey Weinstein, dont le sort paraît plus que jamais incertain. Le producteur américain est-il coupable de viol et d'agression sexuelle, avec comportement prédateur comme circonstance aggravante ? C’est la question à laquelle devront répondre à l'unanimité les douze jurés de ce procès ultra médiatisé.

S'il est reconnu coupable de tous les chefs d'accusation, Harvey Weinstein (67 ans) encourt la prison à perpétuité compte tenu de la circonstance aggravante, comme le souligne l’AFP. Sa peine serait alors déterminée ultérieurement par le juge James Burke, qui a présidé aux débats. Cependant, en cas de désaccord persistant sur tout ou partie des cinq chefs d'accusations, le procès serait annulé et un autre procès vraisemblablement organisé, avec de nouveaux jurés.

Accusé par plus de 80 femmes, seules six d'entre elles se présentant comme victimes ont témoigné au procès. Et deux ont au final été au centre des débats, le reste des faits allégués étant prescrits. Il s’agit de l'ancienne assistante de production Mimi Haleyi, qui affirme avoir été agressée sexuellement dans l'appartement new-yorkais d'Harvey Weinstein en 2006 et de Jessica Mann, une aspirante actrice qui assure, elle, avoir été violée par l'ancien patron du studio Miramax, dans une chambre d'hôtel en 2013.