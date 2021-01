Procès de la 'Ndrangheta : "Cette mafia n'existerait pas sans ses complicités au sein de la sphère politico-administrative"

La plus puissante mafia italienne face à la justice. Accusés de crimes, de trafic de drogue ou d'extorsion, des centaines de membres présumés de la 'Ndrangheta comparaissent à partir de mercredi en Calabre. Pas moins de 900 témoins et 400 avocats sont attendus lors de ce procès hors normes, le plus important depuis trois décennies. Que faut-il en attendre ? Les explications de Fabrice Rizzoli, docteur en sciences politiques à l'université Paris I, enseignant de géopolitique des criminalités à Sciences Po et l'institut de relations internationales et stratégiques (Iris).