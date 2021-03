Procès du meurtre de George Floyd : un "référendum" sur la justice en Amérique, selon l'avocat de la famille

Quelques heures plus tard, après ces mots très forts, les proches du George Floyd se sont agenouillés en silence pendant 8 minutes et 46 secondes. Un geste symbolique faisant référence au temps durant lequel Derek Chauvin est resté agenouillé sur le cou du quadragénaire noir le 25 mai 2020, alors plaqué au sol et menotté, entrainant son décès par asphyxie. Le policier, 45 ans dont 19 dans les forces de l'ordre de Minneapolis, est inculpé de meurtre et d'homicide involontaire. "Chauvin est sur le banc des accusés, mais c'est l'Amérique qui est en procès", a de son côté jugé le révérend Al Sharpton, militant célèbre des droits civiques ayant fait le déplacement pour cette audience "historique". Restrictions sanitaires obligent, celle-ci aura lieu à huis-clos mais sera rediffusée en direct dans tout le pays.

L'arrestation et l'agonie de George Floyd avait été filmées et diffusées sur les réseaux sociaux, provoquant une vague de colère contre le racisme et les brutalités policières dans le monde entier, de New-York à Paris, de Seattle à Sydney. La ville de Minneapolis s'était, elle-même, embrasée durant de longues semaines.