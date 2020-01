Procès en destitution de Donald Trump : que va-t-il se passer maintenant au Sénat ?

Lors de l'avalisation du transfert du dossier d'accusation au Sénat, la Chambre, majoritairement démocrate, a nommé sept d'entre eux pour assurer le rôle de procureurs. Adam Schiff, chef de la commission du renseignement de la Chambre, et Jerrold Nadler, qui dirige la commission judiciaire, deux des bêtes noires de Donald Trump, font partie des élus choisis, communément appelés "House managers". Le procès en destitution devrait débuter la semaine prochaine, le mardi 21 janvier, et sera arbitré par le président de la Cour suprême, John Roberts, qui doit prêter serment ce jeudi avant que les sénateurs, majoritairement républicains (53 sur 100), qui feront office de jurés, acceptent de "rendre la justice de manière impartiale".

Selon un haut responsable de l'administration Trump, le procès en destitution ne devrait pas s'éterniser plus de deux semaines (en 1999, celui de Bill Clinton avait duré cinq semaines). Et pendant toute la durée des débats, les sénateurs devront assister aux audiences, sans sortir de la salle et en respectant le plus grand silence. S'ils ont des questions à adresser aux différentes parties représentées, ils devront les poser par écrit à John Roberts qui les lira ensuite à voix haute.

Sauf énorme surprise, le procès en impeachment n'aboutira pas à la destitution. Il faudrait une majorité des deux tiers pour le destituer, ce qui paraît peu probable puisque les Démocrates ne tiennent que 47 sièges au Sénat. Ouvertement pro-Trump, la majorité républicaine devrait restée soudées derrière le président, ce qui semble augurer de son acquittement.