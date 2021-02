Que deviennent les Trump depuis que le patriarche a quitté la Maison Blanche ?

Si Donald Trump occupe le plus clair de son temps à jouer au golf, sa famille, elle, semble décidée à larguer les amarres dans la région. Tiffany Trump, quatrième enfant du président, âgée de 27 ans, visiterait des maisons selon le tabloïd Page Six. Ivanka Trump et son mari Jared Kushner ont fui New York et acheté un terrain 30 millions de dollars pour faire construire une résidence à Indian Creek Village, une île au nord de Miami Beach connue pour être l'un des endroits les plus chers du pays. Donald Trump Jr. et sa partenaire Kimberly Guilfoyle seraient eux à la recherche d'un endroit où s'installer au nord de Palm Beach.