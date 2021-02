Pas d'impeachment : "Notre mouvement ne fait que commencer", se réjouit Donald Trump acquitté

"Notre mouvement magnifique, historique et patriotique, Make America Great Again, ne fait que commencer", a fanfaronné Donald Trump dans un communiqué, se posant une nouvelle fois en victime d'une "chasse aux sorcières". Dans sa première réaction à ce verdict, l'ex-président de 74 ans a pris date pour l'avenir : "Dans les mois qui viennent, j'aurai beaucoup de choses à partager avec vous et suis impatient de continuer notre incroyable aventure pour la grandeur de l'Amérique".

Chez les républicains, on ne cache pas son malaise. "Il n'y a aucun doute, aucun, que le président Trump est, dans les faits et moralement, responsable d'avoir provoqué les événements de cette journée" du 6 janvier, a lancé le chef de file des républicains au Sénat, Mitch McConnel. Soutien de Donald Trump pendant les quatre années de sa présidence, il ne s'est pourtant pas joint à ses sept collègues qui ont voté pour la culpabilité. Car à l'entendre, le Sénat n'était pas compétent dans une procédure de destitution, puisque le magnat de l'immobilier a quitté le pouvoir.

La présidente démocrate de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, après un communiqué pointant "l'un des jours les plus sombres et l'un des actes les plus déshonorants" de l'histoire du pays, a fait part de sa colère devant la presse, en traitant de "lâches" les sénateurs républicains qui avaient acquitté l'ex-président. "Nous censurons ceux qui utilisent la paperasse dans un mauvais but. Nous ne censurons pas ceux qui incitent à une insurrection qui tue des gens dans le Capitole", a-t-elle lancé. Avec cette décision, Donald pourra lui se présenter lors du prochain scrutin en 2024.

Enfin, le Président Joe Biden a accueilli la décision avec philosophie : "Même si le vote final n'a pas abouti à une condamnation, le fond de l'accusation n'est pas contesté", a déclaré le démocrate, dans un communiqué. "Ce triste chapitre de notre histoire nous a rappelé que la démocratie est fragile. Qu'elle doit toujours être défendue. Que nous devons toujours rester vigilants", a prévenu le 47e président des Etats-Unis.