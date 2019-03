Procès Roundup : Monsanto va devoir payer 81 millions de dollars à un retraité

Le revers est très sérieux pour le groupe Bayer, déjà condamné dans un procès similaire en août aux Etats-Unis. La société chimique et pharmaceutique allemande va devoir payer près de 81 millions de dollars à un retraité. Ce dernier souffre d'un cancer et attribue sa maladie au désherbant.





Bayer s'est d'ailleurs dit "déçu par la décision du jury" dans un communiqué, mais estime que ce verdict "ne change rien au poids de 40 ans de science et de conclusions d'agences de régulation dans le monde entier qui soutiennent que notre désherbant au glyphosate est sûr et qu'il n'est pas cancérigène". Il a annoncé qu'il allait faire appel de ce jugement.





Le jury a considéré que Monsanto n'avait pas agi de bonne foi pour prévenir les usagers du risque potentiellement cancérigène de son produit, qui contient du glyphosate. Il est donc considéré comme légalement responsable de la maladie du plaignant, qui a usé du désherbant pendant plus de 25 ans. Le plaignant et ses avocats se sont longuement enlacés dans la salle d'audience, tout sourire après ce verdict. Les jurés ont aussi estimé que le Roundup avait un "défaut de conception", qu'il "manquait d'avertissements" sanitaires sur les risques et que Monsanto avait été "négligent".