Jérusalem : nouvelle journée de heurts entre Palestiniens et police israélienne sur l’esplanade des Mosquées

La police israélienne a alors rapporté des tirs de projectiles. "Des centaines de personnes ont lancé des pierres et des cocktails Molotov en direction d'agents de police qui ont riposté", a rapporté Micky Rosenfeld, porte-parole de la police. En réponse, la police a tiré des grenades assourdissantes et des balles en caoutchouc. Selon la société de secours du Croissant-Rouge palestinien, vingt personnes ont été blessées, dont deux ont été hospitalisées. Le calme est finalement revenu dans Jérusalem-Est en fin d’après-midi.

L’esplanade des Mosquées – ou le Mont du temple pour les Juifs -, est le troisième lieu saint de l'islam et le site le plus sacré du judaïsme. C’est déjà ici que, le 7 mai dernier, les premiers affrontements entre Palestiniens et Israéliens ont éclaté, faisant plusieurs centaines de blessés. À l'origine de la montée des tensions, des menaces d'expulsion de familles palestiniennes au profit de colons israéliens dans un autre quartier de Jérusalem-Est, secteur palestinien occupé et annexé par Israël.