Proche-Orient : la spirale de violence inquiète le pape

Le pape François s'est dit très préoccupé par la spirale de violence à la frontière entre Israël et la bande de Gaza. En effet, bien qu'il n'y ait pas eu de nouvelles manifestations ce mercredi 16 mai, la journée du 14 mai a été particulièrement meurtrière sur place. D'ailleurs, la frontière reste extrêmement contrôlée par Israël.



