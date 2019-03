Profil du suspect, victimes, réactions : le point sur la situation après l'attentat contre deux mosquées de Christchurch

"Ce qu'il s'est passé est un acte de violence extraordinaire et sans précédent", a déploré Jacinda Ardern dans une conférence de presse. La cheffe du gouvernement a eu un mot pour les victimes : "Ils ont choisi de faire de la Nouvelle-Zélande leur pays, et c'est leur pays. Ils sont nous. La personne qui a commis cette violence contre nous ne l'est pas. [...] Il n'y a pas la place en Nouvelle-Zélande pour des actes de violence aussi extrême. Mes pensées, et je suis sûre, celles de tous les Néo-Zélandais, vont à ceux qui ont été touchés et à leur famille".





Plus au nord, son homologue australien Scott Morrison a rapidement fait savoir son soutien : "Nous ne sommes pas seulement des alliés, nous ne sommes pas juste des partenaires, nous somme une famille". Le Premier ministre turc Recep Tayyip Erdogan a, de son côté, "fermement" condamné l'attentat.