Projet de résolution visant à protéger les Palestiniens : les Etats-Unis compte utiliser un "veto certain"

Une "approche largement unilatérale qui est moralement décadente et ne servirait qu'à saper les efforts de paix en cours entre les Israéliens et les Palestiniens". C’est en ces termes que l’ambassadrice américaine Nikki Haley a tenté de discréditer le projet de résolution présenté il y a deux semaines par le Koweït au Conseil de sécurité des Nations unies. Projet qui consiste notamment à mettre en place un "mécanisme de protection international" des Palestiniens après les violences survenues récemment à la frontière de la bande de Gaza. "La résolution appelle Israël à cesser immédiatement ses actions d'auto-défense, mais ne mentionne pas les actions agressives du Hamas contre les forces de sécurité israéliennes et des civils", déplore Nikki Haley.





Ainsi, l’ambassadrice a indiqué que "les Etats-Unis mettront un veto certain au projet de résolution du Koweït". En décembre dernier, Washington avait déjà utilisé son droit de veto pour permettre le transfert de l’ambassade américaine à Jérusalem. A noter que les Etats-Unis ont rédigé leur propre projet de résolution exigeant notamment que le Hamas et le Jihad islamique "cessent toutes activités violentes et actions provocatrices, y compris le long de la barrière de sécurité", révèle l’AFP qui précise toutefois que le texte risque de ne pas être soumis au vote, faute de soutiens suffisants.