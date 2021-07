Projet Pegasus : "On est tous visés", dénonce Edward Snowden

Mis en cause, le Maroc et la Hongrie ont catégoriquement démenti lundi le recours au logiciel Pegasus. Le gouvernement marocain a dénoncé comme "mensongères" les informations selon lesquelles les services du royaume "ont infiltré les téléphones de plusieurs personnalités publiques nationales et étrangères et de responsables d'organisations internationales à travers un logiciel informatique".

Le lanceur d'alerte Edward Snowden - qui avait révélé le scandale des écoutes de la NSA - a mis en garde contre un monde qui n'est plus à l'abri de ce genre d'espionnage à grande échelle. Dans les colonnes du Guardian, il a déclaré avoir été "choqué par l'ampleur" du système d’espionnage. "50 000 numéros de téléphone dans autant de pays, une dizaine je crois, donc certains qui sont particulièrement agressifs. Prenez un pays comme le Mexique : il espionne des journalistes, des membres du gouvernement, des figures de l’opposition, des militants des droits de l’homme… C’est terrible."

Par ailleurs, l'informaticien a tiré la sonnette d'alarme en appelant à réguler et sanctionner ce type d’activités. "Si on ne fait rien pour arrêter le commerce de ces technologies, on ne sera plus à 50 000 numéros de téléphone, mais à 50 millions de cibles, et ça va arriver bien plus vite qu’on ne l’imagine. Il faut donc arrêter ce commerce, sans pour autant abandonner la recherche, qui peut être utilisée pour rendre nos appareils plus sûrs", a-t-il tancé. Selon le problème est d'ordre mondial et toute la population doit se mobiliser : "Peu importe sous quel drapeau on vit, peu importe la langue qu’on parle, on est tous visés dans cette histoire."