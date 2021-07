"Projet Pegasus" : un système mondial d’espionnage de téléphones révélé, plus de 1000 Français concernés

Introduit dans un smartphone, le logiciel espion Pegasus permet d’en récupérer les messages, les photos, les contacts, et même d’activer micros et caméras pour transformer l’appareil en mouchard. Ce logiciel, mis au point par l’entreprise israélienne NSO Group, et commercialisé uniquement auprès d’États ou d’agences gouvernementales, a permis d’espionner des militants, des journalistes, des avocats, des ambassadeurs et des opposants du monde entier, selon une enquête publiée dimanche 17 juillet par un consortium de dix-sept médias internationaux, dont font notamment partie les quotidiens français Le Monde, britannique The Guardian, et américain The Washington Post.

Treize chefs d’État ou de gouvernement, dont trois européens, ont aussi été espionnés, rapporte franceinfo, qui précise que de nouvelles révélations seront faites ces prochains jours.