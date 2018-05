Propos de Donald Trump sur le 13-Novembre : comment les Américains perçoivent-ils les réactions des Français ?

Lors de son discours à la NRA, le 4 mai, Donald Trump a justifié le port d'armes en faisant allusion aux attentats du 13-Novembre. Cependant, le président américain a réinterprété les attaques terroristes à sa façon, en mimant le massacre du Bataclan. En agissant ainsi, le locataire a provoqué une vague d'indignation et de consternation en France. Mais comment cette émotion française est-elle perçue aux États-Unis ? Et surtout, les Américains ont-ils été choqués par l'indélicatesse de leur président ? Éléments de réponses avec Axel Monnier, notre correspondant à Washington.



