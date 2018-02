Prostituées en Haïti : tout comprendre au scandale sexuel qui secoue l'ONG Oxfam

Une affaire qui passe mal aux yeux du gouvernement britannique. En effet, 10 Downing Street a qualifié ces révélations de "vraiment choquantes" et a demandé "une enquête complète et urgente" sur ces allégations très préoccupantes. "Nous voulons qu’Oxfam fournisse toutes les preuves qu’ils ont des événements à la Commission caritative, l’institution britannique qui contrôle les organisations humanitaires", a détaillé un porte-parole de la Première ministre Theresa May.





Ce dimanche, le journal The Observer a précisé également que des faits de la même nature se sont produits lors d’une mission au Tchad en 2006, concernant une équipe dirigée par l’une des personnes impliquées. Quant au Times, il soutient que quelque 120 employés des principales organisations humanitaires britanniques auraient été accusés d’abus sexuels l’année dernière.