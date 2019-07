Amsterdam : bientôt la fin du célèbre Quartier rouge ?

Bientôt la fin du Quartier rouge ? Ce quartier d'Amsterdam qui accueille des centaines de prostituées pourrait bientôt être délocalisé. C'est en tout cas le souhait de la première femme maire de la ville, Femke Halsema. Au grand dam des principales intéressées, qui sont vent debout contre la mairie.





Situé en plein centre-ville, autour d'une église à deux pas de la gare centrale, le Quartier rouge est l'un des plus grands attraits touristiques d'Amsterdam. Mais l'endroit est loin d'être une carte postale : la zone, en proie à une hausse de la criminalité locale et à une foule de jeunes touristes fêtards, était autrefois surnommée le "kilomètre carré de misère" par la police.





La maire écologiste Femke Halsema a formulé quatre options pour "endiguer la criminalité et la traite d'êtres humains" et "rendre la vie plus agréable pour les habitants du quartier". Dans un premier scénario, elle propose la fermeture des rideaux des vitrines pour que les travailleuses du sexe et leurs lieux de travail ne soient plus visibles depuis la rue.