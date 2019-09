"Protéger le mode de vie européen", le nouveau portefeuille de la Commission européenne sous le feu des critiques

EUROPE - La nouvelle présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a créé un début de polémique mardi en faisant un lien entre migration et "protection du mode de vie européen", nouvel intitulé du portefeuille du commissaire chargé de ce dossier ultra-sensible.

Un nombre record de femmes (13 sur 27), un commissaire de 28 ans, un Irlandais pour négocier les futures relations commerciales avec le Royaume-Uni... L’équipe annoncée mardi par l'Allemande Ursula von der Leyen pour composer la nouvelle Commission européenne joue la carte du renouveau. Mais c’était sans compter une fausse note qui est venue gâcher la fête à Bruxelles. En cause : la création d’un portefeuille intitulé "protéger notre mode de vie européen", et dont les contours suscitent déjà la polémique.

Le portefeuille créé par Ursula von der Leyen – et dont a hérité le Grec Margaritis Schinas - est en effet vertement critiqué ce mardi car il associe migration et "protection du mode de vie européen". Une formulation que la principale intéressée a tenté de justifier mardi soir devant la presse : "Notre mode de vie européen, c'est s'accrocher à nos valeurs. La beauté de la dignité de chaque être humain est l'une des plus précieuses valeurs".