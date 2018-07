"Protégez les enfants", l'appel des mineurs chiliens après le sauvetage des jeunes Thaïlandais

Mais le plus dur est sans doute le sentiment d'avoir été floués par la meute d'avocats, de producteurs et d'autres représentants qui cherchaient à exploiter leur histoire. "Ils ont disparu dès qu'il ont obtenu toute l'information", assure Urzua, qui regrette de ne pas avoir été mieux conseillé. A peine sortis des entrailles de la terre et avec la promesse de devenir millionnaires, les mineurs ont "cédé tous leurs droits à perpétuité" à des avocats et des producteurs, explique Luis Urzua. Certains de ces ex-mineurs, dont Urzua, cherchent à revenir là-dessus, mais leur marge d'action est limitée, faute de moyens.