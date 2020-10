Provocations d'Erdogan, manifs hostiles... après un nouveau dimanche tendu, la France hausse le ton

Comme la veille, où l'Elysée avait dénoncé des "propos inacceptables", la France a réagi, cette fois par l'intermédiaire de son ministère des Affaires étrangères. Dans un communiqué, le Quai d'Orsay a ainsi demandé aux gouvernements de ces pays de faire "cesser" les appels au boycott et à manifester, jugeant qu'ils provenaient d'une "minorité radicale". Conscient que c'est aussi le projet de loi contre le séparatisme islamiste qui est en cause, le ministère a fait valoir que ce dernier, comme les déclarations du président, visaient uniquement à "lutter contre l'islamisme radical, et à le faire avec les musulmans de France, qui sont partie intégrante de la société, de l'histoire et de la République françaises".

C'est le sens d'une série de tweets postés sur le compte Twitter d'Emmanuel Macron, dans la soirée, dimanche 25 octobre, déroulement de l'article premier de la Constitution qui consacre la République comme "indivisible". "Notre histoire est celle de la lutte contre les tyrannies et les fanatismes. [...] Nous respectons toutes les différences dans un esprit de paix. Nous n’acceptons jamais les discours de haine et défendons le débat raisonnable." Quelques tweets achevés par ce visuel, référence à la chanson de U2, diffusée en hommage à Samuel Paty, le professeur assassiné parce qu'il enseignait la liberté d'expression et la laïcité à ses élèves : "We are one" ("Nous ne faisons qu'un").