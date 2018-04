Pyongyang arrête ses essais nucléaires et ses tests de missiles

Est-ce le signe d'une réelle volonté diplomatique de la part du régime nord-coréen ? A l'approche du sommet historique prévu avec Donald Trump, Pyongyang annonce la suspension de son programme d'essais nucléaires et ses tirs de missiles balistiques intercontinentaux. Le président américain a vite salué le geste sur Twitter. Les Sud-Coréens et les Japonais, eux, restent sceptiques. La Corée du Nord n'a pas évoqué la destruction de son stock d'armes.



