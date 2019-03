Pyongyang envisage de suspendre ses discussions sur le nucléaire avec Washington... qui a "bon espoir" de les poursuivre

La responsable a par ailleurs critiqué l'attitude du secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo et du conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, John Bolton, estimant qu'ils "avaient créé une atmosphère d'hostilité et de défiance" et "fait obstruction" aux "efforts constructifs" de Kim et Trump. "Résultat, le sommet s'est achevé sans aucun résultat significatif", a poursuivi celle qui était présente à Hanoï.





De son côté, Mike Pompeo a assuré avoir au contraire une "relation professionnelle" avec ses interlocuteurs ajoutant avoir "bon espoir" que les Etats-Unis puissent "continuer à discuter" avec la Corée du Nord malgré la menace nord-coréenne de suspendre les négociations sur la dénucléarisation.