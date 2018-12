Qu'a dit le pape dans sa bénédiction "Urbi et Orbi" de Noël 2018 ?

Pour son sixième message "Urbi et Orbi", le pape a très vite cité la Syrie parmi les pays en guerre. "Que la communauté internationale œuvre résolument pour une solution politique (..) de sorte que le peuple syrien (...) puisse retourner vivre en paix dans leur propre pays". Découvrez en images ses autres messages pour Rome et le monde.



