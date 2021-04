"Quand je suis arrivé, il était mort" : au procès Floyd, le témoignage glaçant des secouristes

"Quand je suis arrivé, il était mort, et quand je l'ai déposé à l'hôpital, il était toujours en arrêt cardiaque", a déclaré le secouriste Derek Smith au quatrième jour du procès pour meurtre du policier blanc Derek Chauvin. Ce dernier a maintenu son genou sur le cou de George Floyd, et ça même une fois celui-ci évanoui, et jusqu'à l'arrivée d'une ambulance. Avec trois autres agents, il voulait interpeller le quadragénaire noir soupçonné d'avoir écoulé un faux billet dans une épicerie. Pour le maîtriser, ils l'ont plaqué au sol, menotté, et se sont appuyés sur lui pendant 8 minutes et 46 secondes.