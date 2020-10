Quand les restrictions liées au coronavirus rappellent celles de la RDA à Angela Merkel

30 ans après, les cicatrices sont toujours présentes. Avec émotions, Angela Merkel a confié que cette année, difficile sur le plan sanitaire et des libertés, lui rappelaient celles vécues en Allemagne de l'est, avant la réunification. "Mon enfance et ma jeunesse étaient très présentes en moi durant cette période" de confinement, souligne t-elle. Une manière d'avouer que certaines limitations radicales des "libertés des gens" ont été difficiles à prendre pour la chancelière. Elle explique d'ailleurs : "C'étaient des restrictions graves quand j'ai dû dire aux gens qu'ils ne pouvaient circuler dans les rues qu'à deux ou entre personnes d'un même foyer, qu'aucune manifestation ne pouvait avoir lieu, que les enfants ne pouvaient plus rendre visite à leurs parents dans les maisons de retraite".