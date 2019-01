Quand Trump commande 300 burgers à la Maison Blanche à cause du shutdown

Le shutdown aux Etats-Unis a des conséquences plus inattendues que rocambolesques. Donald Trump recevait à la Maison Blanche ce lundi soir les Clemson Tigers, l’équipe de football américain championne universitaire. Mais en pleine crise politique et des cuisiniers aux abonnés absents, il n’y avait plus rien pour rassasier les champions. Alors, le Président américain a commandé à manger pour tous ses convives, explique The Hill. Et rien de tel que des bons burgers ou des pizzas, a-t-il pensé. Ainsi, Donald Trump s’est approvisionné chez les plus grandes chaines du pays : McDonald’s, Wendy’s, Burger King ou encore Domino’s pizza. Et en prime, c’est lui, en personne, qui a tenu à payer ce repas, précise un communiqué de la Maison Blanche.