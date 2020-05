Quarantaine imposée à tous les visiteurs arrivant en France de pays hors UE : comment cela pourrait-il fonctionner ?

Depuis, les ministères concernés essayent d'apporter quelques détails, sans vraiment répondre à toutes les questions qui se posent encore. Ainsi, les Français seraient concernés par cette quarantaine s'ils sont en provenance des pays concernés. Cela peut concerner les ressortissants encore bloqués à l'étranger ou ceux habitants à l'étranger désireux de venir voir leurs familles.

Plus globalement, nul ne s'est clairement prononcé pour une quarantaine imposée. Il se pourrait même que tous les étrangers hors espace Schengen ne soient pas systématiquement isolés. Cela pourrait dépendre de leur pays de provenance et de son inscription sur la "liste des zones de circulation". Cette liste devrait être dressée et publiée dans le courant de la semaine par décret, et être amenée à évoluer.