Que doit faire la France des djihadistes français qui risquent la peine de mort en Irak et en Syrie ?

Hautement sensible et complexe, la question du retour des djihadistes français au pays dépend aussi grandement de là où ces derniers seront jugés. Car si l’Irak, dont les juridictions sont reconnues internationalement, semble en mesure de juger qui que ce soit, et donc de décider d’une possible expulsion (même si aucune convention bilatérale d’extradition n’existe avec la France), difficile d’en dire de même concernant la Syrie. Et pour cause : la majorité des Français arrêtés et détenus le sont par les Kurdes, qui ne disposent, eux, d’aucune justice officielle. "En Syrie, c'est différent parce que vous avez des Français détenus par des organisations kurdes ou l'Armée syrienne libre (...) qui n'ont pas une autorité légitime", soulignait François Molins. "Et donc la situation est plus complexe, d'autant que la France n'a pas de représentation diplomatique et consulaire là-bas."