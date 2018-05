Que pense la communauté noire de Londres du mariage de Meghan et Harry ?

Les membres de la communauté noire de Londres ont été particulièrement sensibles à la place donnée à la culture afro-américaine lors du mariage du prince Harry et de Meghan Markle. Le sermon d'un révérend noir et l’interprétation de "Stand by me" par une chorale gospel ont fait leur fierté. Pour beaucoup, l'émotion est restée intacte ce 20 mai 2018.



