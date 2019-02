Que pense-t-on de la crise diplomatique entre la France et l'Italie ?

La crise diplomatique entre la France et l'Italie inquiète à quatre mois des élections européennes. Pour la première fois depuis 1945, l'Hexagone a rappelé son ambassadeur de la péninsule italique. Paris dénonce des propos outranciers de responsables italiens en saluant les gilets jaunes. Que pense-t-on de tout cela ?



