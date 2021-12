Que peut-on attendre de l'ouverture anticipée d'archives d'enquêtes judiciaires liées à la guerre d'Algérie ?

Après une période tendue sur le plan diplomatique entre la France et l'Algérie, où la question mémorielle semble au cœur des différends, Roselyne Bachelot a annoncé l'ouverture en 2022 d'archives qui auraient dû rester scellées 15 ans de plus. Il s'agit d'archives des enquêtes judiciaires de la police et de la gendarmerie, contemporaines de la guerre d'Algérie. Cette promesse, qui intervient deux jours après le retour d'une visite du ministre des Affaires étrangères à Alger, suffira-t-elle à apaiser les relations ? Que pensent les historiens de cette annonce ? Trois questions à l'historien Tramor Quemeneur, spécialiste de la guerre d'Algérie, qui nous livre son analyse de chercheur.

En effet, ces archives ne vont probablement pas fournir de preuves directes des tortures. Mais on va trouver des procès-verbaux de la gendarmerie en Algérie, concernant certaines affaires liées au Parti communiste algérien. Et on sait que ces militants ont été systématiquement torturés, donc que les rapports écrits l'ont probablement été sur la base de renseignements obtenus sous la torture. Le traitement de ces documents sera épineux : comment exploiter des informations obtenues de cette façon, qui par ailleurs peuvent être fausses, puisque la personne torturée a pu réussir à travestir les faits. C'est un problème d’éthique : rendre compte de ces documents issus de déclarations sous la torture, sans prendre de distance, c’est quelque chose qui serait très dommageable. Avoir accès au document ne suffit pas, il faut savoir, pour en rendre compte, comment les informations qu'il contient ont été recueillies.

Est-ce que vous attendez une amélioration des relations franco-algériennes à la suite de ces ouvertures d'archives ?

C’était une demande forte de la part des historiens, français comme algériens, d’aller dans le sens d'une plus grande ouverture des archives. C’est donc une nouvelle preuve de cette tendance et le signe d'une bonne volonté politique vis-à-vis des chercheurs. C’est aussi, pour les autorités françaises, démontrer que de leur côté ça avance, sans attendre la réciproque du côté algérien. Des historiens algériens vont également étudier ces nouvelles archives, mais c'est plus difficile pour eux en Algérie. On en arrive à une recherche de plus en plus hémiplégique : elle se développe en France, alors que les archives algériennes restent à la traîne. Il faudrait pouvoir avancer des deux côtés de la Méditerranée, et dans un même sens.