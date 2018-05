Que prévoit exactement l'accord sur le nucléaire iranien ?

Depuis son arrivée au pouvoir, Donald Trump s'est engagé à retirer son pays de l'accord sur le nucléaire iranien, et ce, malgré les mises en garde internationales. Ce mardi 8 mai, le président américain doit justement s'exprimer sur ce sujet depuis la Maison-Blanche. On rappelle que cet accord a été signé en 2015 à Vienne par les États-Unis et cinq autres pays, dont la France. Mais que contient-il exactement ?



