Que s’est-il passé lors du génocide au Rwanda en 1994 ?

Plus d’un quart de siècle après le génocide, la venue du président de la République au Rwanda ce jeudi devrait contribuer à la normalisation des relations entre Paris et Kigali. Le pays attend que lumière soit faite sur la responsabilité de la France dans ce drame survenu entre avril et juillet 1994, instigué par le régime extrémiste hutu et qui a fait plus de 800.000 morts, essentiellement parmi la minorité tutsie, mais aussi chez les Hutus modérés, selon l'ONU.

Commencent alors les massacres à grande échelle. Le pouvoir, dominé par les Hutus, accuse les Tutsis de soutenir le FPR. Des listes de personnes à tuer sont établies par les autorités. Leurs bras armés, les milices Interahamwe et les Forces armées rwandaises (FAR), fouillent les maisons et massacrent méthodiquement les "Inyenzi", les "cafards" en kinyarwanda qui désignent les Tutsis. Les Hutus opposés au parti d'Habyarimana et ceux qui refusent de participer aux tueries sont aussi pris pour cible.

Les tueries s'étendent à tout le pays. Hommes, femmes et enfants sont exterminés à coups de machettes, déchiquetés par les grenades et les obus, dans les rues, chez eux, et même dans les églises et les écoles où ils s'étaient réfugiés. La population prend largement part aux massacres, gargarisée par les autorités et des médias, dont la tristement célèbre Radio-télévision libre des Mille collines (RTLM) devenue le principal “média de la haine”.

La communauté internationale reste paralysée. Le 21 avril, au plus fort des massacres, l'ONU décide de réduire drastiquement l'effectif de la Minuar (mission des Nations unies pour l'assistance au Rwanda) de 2.300 à seulement 270 hommes, pour des raisons de sécurité. Une semaine plus tard, la branche belge de l'organisation Médecins sans frontières (MSF) affirme qu'un véritable génocide est en cours.