Que sait-on de l'accident nucléaire dans le nord de la Russie ?

Sur les réseaux sociaux et dans les médias, ont été diffusées des vidéos illustrant l'explosion survenue à Nionoksa : on y voit une explosion, accompagnée d'un incendie et d'un impressionnant panache de fumée noire. L'explosion de Nionoksa a eu lieu sur une plateforme, au beau milieu de la mer, mais ici, on distingue une forêt au premier plan.





Cette scène, capturée et largement relayée, se passe bien en Russie mais n'est pas liée à l'explosion nucléaire de la base de Nionoksa. Elle se déroule trois jours plus tôt, le lundi 5 août, à Kamenka, au sud-est du pays. Ce jour-là, un dépôt de munitions a explosé et pris feu, faisant douze blessés et provoquant l'évacuation de 9 500 personnes vivant dans les environs. Il y a donc méprise sur les images relayées ce lundi 12 août pour illustrer l'explosion nucléaire de Nionoksa. Et comme le démontrent des internautes il y a pourtant trois jours et 4 000 km qui séparent ces deux événements.