Que sait-on de l'agenda de Meghan et Harry ?

En tant que couple princier, Meghan et Harry vont devoir répondre à un certain nombre d'engagements. Le premier sera ce mardi 22 mai à l'occasion des 70 ans du prince Charles. Meghan fera sa première grande apparition publique, entourée du reste de la famille royale et de son époux, le 9 juin lors de la grande parade militaire donnée en l'honneur de la reine Élisabeth pour son anniversaire. Le couple partira ensuite en lune de miel.



