Que sait-on des frappes iraniennes contre des bases militaires américaines en Irak ?

Guerre des nerfs entre l'Iran et les Etats-Unis

La situation entre l'Iran et les Etats-unis s'est un peu plus tendue ces dernières heures. Dans la nuit de mardi à mercredi, Téhéran a riposté en lançant plusieurs missiles sur des bases américaines. Le commandement militaire irakien a annoncé que 22 missiles s'étaient abattus sur deux bases sur son sol. Ces attaques interviennent en représailles à la frappe américaine qui avait visé et tué le général iranien Qassem Soleimani le 3 janvier dernier à Badgad.

Le commandement militaire irakien a annoncé dans un communiqué que 22 missiles se sont abattus sur deux bases, entre 1h45 et 2h15 heure locale, "17 sur la base aérienne d'Aïn al-Assad (...) et cinq sur la ville d'Erbil, qui ont tous touché des installations de la coalition" internationale anti-djihadistes emmenée par les Etats-Unis.

Le Pentagone a pour sa part annoncé que plus d'une douzaine de missiles avaient été lancés. "Vers 17h30 (22h30 à l'heure française, ndlr) le 7 janvier, l'Iran a tiré plus d'une douzaine de missiles balistiques contre les forces militaires américaines et de la coalition en Irak", a indiqué Jonathan Hoffman, porte-parole du ministère américain de la Défense dans un communiqué.

"Il est clair que ces missiles ont été tirés depuis l'Iran et visaient au moins deux bases irakiennes hébergeant des militaires américains et membres de la coalition à al-Assad et Erbil", a-t-il précisé.