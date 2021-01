Que signifie un uranium enrichi à 20%, procédé enclenché par l’Iran ?

Déjà, il convient de rappeler que l’uranium naturel est un métal composé à plus de 99% de l’isotope 238 et à moins de 1% de l’isotope 235. C’est ce dernier qui possède un noyau fissile naturel - qui peut être fragmenté par un neutron et qui peut produire une réaction de fission nucléaire. Il peut donc être utilisé pour produire de l’électricité, voire pour fabriquer une bombe atomique. Mais l’uranium 235 étant très rare, on l’a vu, il faut l’enrichir dans des centrifugeuses pour avoir un nombre plus conséquent de noyaux fissiles et l’utiliser dans un réacteur nucléaire. Dans le cadre de l’accord de Vienne, l’Iran s’était d’ailleurs engagé à limiter son nombre de centrifugeuses jusqu’en 2026, passant ainsi de 19 000 à 5.060 sur son territoire. Mais depuis, le régime a installé des centrifugeuses nouvelle génération, comme a pu le constater l'Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), dans un rapport de juin dernier.

Enrichi de 3 à 5%, l’uranium 235 peut être utilisé comme combustible dans une centrale nucléaire. À partir de 90%, il peut servir à réaliser une bombe nucléaire. Si la République islamique d’Iran n’a pas atteint ce stade, franchir le seuil des 5% représente inévitablement un danger puisque cela ne relève plus d’"activités pacifiques", comme elle l’entendait il y a un an. D’autant que comme le raconte François Nicoullaud, ancien ambassadeur de France à Téhéran, au quotidien Le Monde, "enrichir de l’uranium de 20% à 90% -qui est le niveau requis pour une arme nucléaire- est beaucoup plus facile et rapide que de l’enrichir de 3 à 20%".