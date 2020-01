Accident de motoneige au Québec : cinq Français, probablement disparus sous la glace, restent introuvables

Les touristes et leur guide voulaient peut-être emprunter un raccourci pour rejoindre leur destination finale, selon les médias.

"Ce secteur ne faisait pas partie d'un sentier balisé, ils étaient en hors piste", a expliqué un porte-parole de la Sûreté du Québec, Hugues Beaulieu.

D'importantes recherches, avec l'aide de plongeurs et de deux hélicoptères, ont été menées toute la journée de mercredi dans l'est du lac, situé à environ 225 km au nord de la ville de Québec. Elles devraient se poursuivre toute la nuit, a précisé une porte-parole de la police, Béatrice Dorsainville. Seules les recherches sous-marines et par hélicoptère ont été suspendues dans la soirée et reprendront jeudi. "On garde l'espoir", a-t-elle déclaré à l'AFP en fin de soirée. "Il n'est pas impossible qu'ils aient trouvé refuge quelque part et qu'ils n'aient aucun moyen pour communiquer avec nous".

Les trois autres touristes français qui ont survécu ont été hospitalisés dans un établissement de la ville d'Alma. "Ils sont en bonne santé, ils ont subi quelques engelures et un choc nerveux", a expliqué Hugues Beaulieu.