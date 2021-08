Quel lendemain pour l'Afghanistan avec le retour des talibans ?

L'Afghanistan est au bord du précipice, avec des forces de sécurité battant en retraite devant l'offensive des talibans, lesquels contrôlent la grande majorité des villes et des zones rurales du pays, tandis que Washington et Londres annoncent la prochaine évacuation de leurs ressortissants et diplomates à Kaboul. Ce vendredi, le raid des talibans leur a permis de prendre la ville de Pul-e-Alam, capitale de la province du Logar, située à 50 km seulement de Kaboul.

Les talibans ont le dessus. Le gouvernement ne contrôle plus que trois grandes villes, et il est peu probable qu'il dispose encore des forces nécessaires pour parvenir à assurer une défense efficace de la capitale. Les talibans se rapprochent à grande vitesse de Kaboul, des rapports indiquant que leurs combattants progressent sur les flancs nord et sud de la ville. Ce vendredi, ils ne sont plus qu'à 50km de Kaboul. Les États-Unis et la communauté internationale font probablement pression sur les talibans et le gouvernement afghan pour qu'ils parviennent à un accord. Mais finalement, ce sont les talibans ont toutes les cartes en main. Le secrétaire général de l'Otan Jens Stoltenberg va présider vendredi une réunion des ambassadeurs des pays de l'Alliance, après la décision des États-Unis d'évacuer leurs diplomates et leurs ressortissants d'Afghanistan, ont indiqué à l'AFP deux sources diplomatiques.