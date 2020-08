Quelles sont les missions au Niger de l'ONG Acted, dont des membres ont été tués ?

Parmi elles, le rôle et la mission des victimes au sein de ce pays, dans une zone régulièrement touchée par le terrorisme. Sur son site internet, l'ONG indique qu'elle est "présente au Niger depuis 2010", avec pour objectif d'être "mobilisée aux côtés des populations les plus vulnérables touchées par les crises, afin d'apporter une réponse à leurs besoins essentiels tout en renforçant leurs capacités de résilience".

Selon l'AFP, l'ONG emploie 158 collaborateurs au Niger, pays dans lequel elle a mené une quinzaine de projets en 2019, dont ont bénéficié près de 232.000 personnes. "Acted apporte un accès à l'eau et l'assainissement aux déplacés et aux communautés hôtes et leur distribue des kits abris et des biens non-alimentaires", notamment dans les régions de Diffa, au sud-est du pays, et celle de Tillabéry, là où ont été tuées les huit personnes dimanche, précise l'association.