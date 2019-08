Quelles suites pour les victimes après la mort de Jeffrey Epstein ?

Depuis son "suicide apparent", selon les termes du procureur de New York, les révélations impliquant Jeffrey Epstein et ses conditions de détention n'en finissent plus. L'homme d'affaires est mort, dans sa cellule de la prison de Manhattan, où il avait été incarcéré après avoir été arrêté à la descente de son avion, sur le tarmac de Teterboro par la police. Il avait été inculpé pour avoir organisé, durant des années, un réseau de dizaines d'exploitation sexuelle de jeunes filles, pour la plupart mineures, qu'il aurait violées, dans ses très nombreuses propriétés. Son procès devait se dérouler courant 2020.





Sa mort est un coup dur pour ses victimes présumées qui attendaient de le voir être traduit en justice. Quelques-unes d'entre elles ont d'ailleurs fait part de leur déception et de leur colère en apprenant ce décès : en effet, il ne répondra jamais de ses actes devant un tribunal pénal. Reste alors, pour les victimes présumées, la possibilité de mener une action devant le tribunal civil. Une procédure distincte du procès pénal et qui sera chargée de déterminer si les victimes présumées ont subi un préjudice et s'il doit être réparé.