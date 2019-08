Quels sont les plans pour l'Amazonie de Jair Bolsonaro dévoilés par Open Democracy ?

D'après les documents mis en ligne par Open Democracy, le gouvernement de Jair Bolsonaro souhaite lancer le 'Projet Barão do Rio Branco', un grand plan de développement qui vise à désenclaver la région la plus au Nord de l'Amazonie. Ce plan est axé autour de trois grands travaux : la construction d'un barrage hydroélectrique sur le fleuve Trombetas près de la ville d'Oriximiná, l’installation d’un pont sur le fleuve Amazone dans la municipalité d’Óbidos et l’achèvement de l’autoroute BR-163 jusqu’à la frontière du Suriname.





La route BR-163 traverse tout le pays, depuis l'Etat de Rio Grande do Sul qui jouxte la frontière uruguayenne à l'extrême Sud du Brésil, jusqu'aux Etats du Para et du Mato Grosso situés au cœur de l'Amazonie. Aujourd'hui, seules les portions les plus au Sud sont en bitume. Mais comme on peut le voir, sur le compte Twitter du ministère des Infrastructures brésilien, le goudronnage de la BR-163 se poursuit actuellement sur la partie la plus au Nord de la route, ici dans l'Etat du Mato Grosso.