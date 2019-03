Qui défiera Bouteflika en Algérie ? Un parti de gauche boycotte la présidentielle

"Le parti se devait de prendre en compte le processus révolutionnaire en cours en Algérie. Des millions d'Algériens réclament le départ du système et cette élection présidentielle ne peut pas répondre à cette aspiration réelle au changement", a dit Ramdane-Youssef Tazibt, député et membre du bureau politique du PT. "Si le calendrier (électoral) est maintenu, le pays court de gros risques. On ne peut pas participer à quelque chose qui risque de plonger le pays dans l'irréparable", a-t-il ajouté.

Secrétaire général du PT, Louisa Hanoune a été candidate aux présidentielles de 2004, 2009 et 2014, ne totalisant que de faibles scores (entre 1 et 4,2%).