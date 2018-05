Qui est Arkadi Babtchenko, le journaliste russe dont le meurtre a été mis en scène par l'Ukraine ?

En Russie, Arkadi Babtchenko s'est d'abord fait connaître grâce à ses récits crus des deux sanglantes guerres de Tchétchénie, où il a participé en tant que soldat, jeune conscrit de 18 ans pour la première, volontaire pour la seconde. Dans son livre La couleur de la guerre, il raconte sans fard son expérience de la guerre : la violence, les atrocités, l'alcoolisme, la faim, la corruption.





Après avoir quitté l'armée et un diplôme en droit international en poche, il commence à travailler comme correspondant de guerre pour des médias russes, dont le prestigieux journal Novaïa Gazeta, pour lequel il couvre le conflit-éclair entre la Russie et la Géorgie en 2008. Il travaille aussi sur le soulèvement pro-européen du Maïdan à Kiev à l'hiver 2014, puis sur le conflit avec les séparatistes pro-russes dans l'est de ce pays, où il dénonce le rôle de la Russie, appuyant la thèse de Kiev et des Occidentaux selon laquelle elle soutient militairement les rebelles ; ce que Moscou a toujours démenti.





Disant à plusieurs reprises craindre pour sa vie, Babtchenko avait quitté la Russie en 2017 avec sa famille. En Ukraine, il animait depuis un an une émission sur la chaîne de télévision privée ATR, porte-voix de la communauté des Tatars de Crimée, fermée l'an dernier par les autorités dans cette péninsule annexée par Moscou en 2014.