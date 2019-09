Qui est Candace Owens, l'ultra-conservatrice américaine qui intervient à la convention de la droite auprès de Marion Maréchal ?

DROITE - C'est la première fois qu'elle intervient en France. Une jeune Américaine de 30 ans est, avec Marion Maréchal, l'invitée d'honneur de la convention de la droite qui se déroule ce samedi à Paris. Anti-avortement, ultraconservatrice... qui est Candace Owens, dont Donald Trump espère qu’elle lui fera gagner le vote des afro-américains en 2020 ?

Comme Marion Maréchal, elle est née en 1989. Comme la nièce Marine Le Pen, elle incarne le renouveau de la droite. Aux Etats-Unis, Candace Owens diffuse sur les plateaux de Fox News et sur sa chaîne YouTube ses idées ultraconservatrices - elle est anti-avortement et défend le port d'armes - et défend ardemment le président Donald Trump.

Pour 2020, ce dernier compte d'ailleurs sur la trentenaire pour amener à lui le vote des Afro-américains. Car Candace Owens est l'apôtre du "Blexit", contraction de "black" et "exit". Selon elle, les noirs américains doivent se défaire du parti démocrate, qui les maintient dans une position victimaire. Elle vient de sortir un livre à ce sujet, intitulé Blackout. Elle en fait la promotion sur son compte Twitter aux 1,7 millions d'abonnés et le présente comme "le livre que les démocrates ne veulent pas que les minorités lisent. Blackout : comment l’Amérique noire peut s’évader à nouveau de la plantation démocrate".