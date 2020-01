Qui est Donna Rotunno, l'avocate anti-#MeToo de Harvey Weinstein ?

Originaire de Wheaton (Illinois), elle a démarré sa carrière dans l’équipe du procureur au tribunal du comté de Cook, après des études de droit à Chicago. Elle était spécialisée dans les poursuites contre des hommes qui ne payent pas leurs pensions alimentaires. Issue d'une famille d'origine italienne et catholique, elle compte utiliser l'argument du péché dans le procès Weinstein. "Je ne suis pas là pour dire que M. Weinstein n’a pas péché. Je suis là pour dire qu’il y a une différence entre un péché et un crime", a-t-elle déclaré au Figaro Madame .

Pour assurer pareille défense, il fallait un CV bien rempli. Exit Benjamin Brafman, c'est désormais Donna Rotunno qui s'occupe du dossier Harvey Weinstein. Et pour cause. Depuis le début de sa carrière, cette quadragénaire a déjà défendu avec succès une quarantaine d’hommes accusés de harcèlement ou agressions sexuelles. De quoi comprendre pourquoi le producteur de cinéma déchu, dont le procès s'ouvre ce lundi à Manhattan, a décidé de faire appel aux services de cette pénaliste..

La défense, qui souhaite mettre en avant des relations consenties, a déjà produit courriers électroniques et textos montrant que les deux victimes présumées étaient chacune restées en contact avec leur agresseur présumé plusieurs mois après les faits supposés. Ces échanges "vous amèneront à penser que les faits rapportés jusqu’ici ne sont qu’une partie de l’histoire", affirmait Donna Rotunno en juillet.

Une défense qui embrasse les idées diffusées dans la presse par l'avocate, qui s'est montrée ouvertement hostile au mouvement #MeToo, regrettant que le tribunal médiatique ait pris le dessus sur la justice. Elle remet également beaucoup la faute sur les victimes présumées et leur responsabilité. "Si vous ne voulez pas être une victime, ne montez pas dans la chambre d’hôtel", a-t-elle estimé auprès du Wall Street Journal. A CBS, elle a déclaré : "Je me sens frustrée quand j’entends ces femmes dire qu’elles n’ont pas eu le choix. En réalité, vous aviez le choix, et vous avez fait un choix." Convaincue qu'Harvey Weinstein n'est pas un violeur, elle assure : "Les gens ont le droit de tenter leur chance, et vous avez le droit de dire non merci".