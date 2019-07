Qui est Ilhan Omar, l'une des quatre élues démocrates ciblées par Trump ?

Elle fait partie de celles qui incarnent l'aile gauche du parti démocrate et, pour certains, son avenir tient grâce à son opposition acharnée au président américain, au risque de créer des polémiques qui font grincer des dents. Issue des minorités, nouvellement élue, Ilhan Omar est l'une des quatre parlementaires démocrates prises pour cible par Donald Trump dans une série de tweets xénophobes, toutes devenues "la bande" depuis leur entrée en janvier à la Chambre des représentants.





Comme Alexandria Ocasio-Cortez (New York), Ayanna Pressley (Massachusetts) et Rashida Tlaib (Michigan), l'élue du Minnesota entend ainsi combattre le milliardaire républicain en utilisant les mêmes armes que lui - les réseaux sociaux - et faire avancer un programme progressiste, malgré les réticences des caciques démocrates plus centristes.