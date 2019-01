Qui est Juan Guaido, le "président" autoproclamé du Venezuela?

Pour celui qui a débuté en politique en 2007, avec la génération des étudiants qui descendent dans la rue contre l'ex-président Huga Chavez, l'opposition a Maduro est une vieille histoire. Juan Guaido multiplie les fronts contre le pouvoir chaviste (du nom de Hugo Chavez) : proposition d'un gouvernement de transition, Maduro officiellement qualifié d'"usurpateur", promesse d'"amnistie" aux militaires acceptant de rejoindre l'opposition... Et pari d'une grande mobilisation contre le régime mercredi qui a finalement réuni des dizaines de milliers d'opposants à Caracas et dans le reste du pays. "Une de ses principales qualités, c'est de monter des équipes. Il comprend les différentes positions et fait tout ce qui est possible pour n'en faire qu'une", explique le député Juan Andrés Mejia.