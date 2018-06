Qui est Kim Yong-Chol, l’ex-espion au cœur de la rencontre Trump-Kim ?

Membre dirigeant du service de renseignement nord-coréen pendant une trentaine d’années, Kim Yong-Chol a pourtant longtemps été considéré comme indésirable sur la scène diplomatique mondiale. Placé sur liste noire par les Etats-Unis et la Corée du Sud (respectivement depuis 2010 et 2016), il est accusé par le pays voisin d’avoir été le cerveau d’attaques meurtrières contre un navire de la marine sud-coréenne et une île en 2010. Les services de renseignement américains l’ont également relié à une cyberattaque massive contre Sony Picture en 2014.