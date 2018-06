Qui est Kim Yong-Chol, l’ex-espion au cœur de la rencontre Trump-Kim Jong-un ?

DIPLOMATIE - Le général et ancien espion nord-coréen Kim Yong-Chol a joué un rôle décisif dans l’organisation de la rencontre qui se tiendra ce mardi entre Donald Trump et Kim Jong-Un. Pourtant placé sur liste noire par les Etats-Unis et la Corée du Sud, c’est lui qui a remis une lettre du dictateur nord-coréen au président américain.