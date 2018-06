Il a prêté serment : qui est Pedro Sanchez, le socialiste qui a renversé Mariano Rajoy ?

Propulsé en 2014 à la tête du PSOE, il termine derrière Mariano Rajoy lors des élections de décembre 2015. Dans le contexte de paralysie politique qui s'en suit, il tente en vain de former un gouvernement avec l'appui de Ciudadanos et de Podemos. De nouvelles élections sont finalement convoquées en juin 2016 et le PSOE dégringole à nouveau, enregistrant son pire score depuis le rétablissement la démocratie en 1977.





Pedro Sanchez est alors évincé par les dirigeants du PSOE, qui le jugent responsable de ce naufrage électoral. Mais celui que les Espagnols surnomment "el guapo" (le beau gosse) n’a pas dit son dernier mot. En mai 2017, il est revient par la grande porte, auréolé de sa victoire lors du 39e congrès du PSOE après avoir fait campagne en voiture dans toute l'Espagne.